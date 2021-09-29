خلل مفاجئ يضرب موقع “تويتر” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2021 - 07:58

خلل مفاجئ يضرب موقع “تويتر”

منذ 42 mins 29 September، 2021
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صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أفادت صحيفة “إندبندنت” البريطانية مساء الثلاثاء بأن عطلا مفاجئا ضرب موقع “تويتر”.
وفوجئ بعض مستخدمي الموقع بعدم تمكنهم من رؤية الصور والألبومات وفتحها واستعراضها في الوقت الذي لم توضح فيه إدارة الموقع تفاصيل هذا العطل.

وقالت الصحيفة البريطانية إن “تويتر” توقف عن العمل بشكل صحيح، وبدلا من ذلك يرى المستخدمون رسالة “خطأ”.

وأضافت أن الكثير من المستخدمين ظهرت لهم رسالة جاء فيها: “حدث خطأ ما، ولكن لا تقلق فهذا ليس خطأك.. لنجرب مجددا”.

وأشارت إلى أن المستخدمين حاولوا ولكن يبدو أن ذلك لم ينجح في الغالب.

المصدر: مواقع اخبارية

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