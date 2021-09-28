إصابات بين الفلسطينيين باعتداءات للمستوطنين الصهاينة في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة

أصيب عشرات الفلسطينيين بالرضوض والاختناق بينهم طفل الثلاثاء خلال اعتداء نفذه مستوطنون صهاينة، فيما اعتقل جيش العدو الإسرائيلي مسنيّن في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “المستوطنين هاجموا المواطنين ومنازلهم في عدة تجمعات سكانية وخرب تركزت في المفقرة واللتواني ولاصيفر وأم الطوبا في مسافر يطا جنوب الخليل وحطموا عددا من مركباتهم وألواحا للطاقة الشمسية، واقتلعوا عشرات الأشجار وأتلفوا مزروعات”.

ولفتت المصادر الى ان “الأهالي حاولوا صد هجوم المستوطنين ومنعهم من الاعتداء عليهم وتخريب ممتلكاتهم ما أدى الى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات مختلفة، من بينهم طفل من عائلة الحمامدة، حيث أصيب برضوض وكدمات في رأسه وظهره، كذلك المواطن عثمان أبو قبيطة أصيب برضوض مختلفة في أنحاء جسده، نقل على إثرها الى المستشفى”.

وذكرت المصادر ان “قوات الاحتلال الإسرائيلي وفرت الحماية للمستوطنين وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، ما أدى الى إصابة العشرات منهم بالاختناق”.

المصدر: فلسطين اليوم