الرئيس ميقاتي من عين التينة: لا نية لتأجيل الانتخابات النيابية وهناك وعود بورشة كاملة لإنهاء كل القوانين الإصلاحية

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري ان اللقاء تناول بعض ما حصل معه في باريس.

وقال: “اليوم لدينا مشاريع قوانين سترسل إلى مجلس النواب، وبعضها موجود أساسا مثل الكابيتل كونترول، وهناك وعود بان تكون هناك ورشة كاملة لإنهاء كل القوانين الإصلاحية”.

وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية، قال ميقاتي: “لا اشارة الى الغائها، نحن سلطة تنفيذية وهناك نية صادقة واكيدة باجرائها ولا نية للتأجيل”.

وأضاف: “اتعامل بهدف من اجل انجاح المفاوضات وانقاذ لبنان وسأتوجه الى البلاد العربية بعد ان انهي زياراتي الخارجية الى بعض الدول”.

وقال: “لن نقوم بالخصخصة اليوم قبل أن نستعيد عافيتنا أو “منروح ببلاش”، وان شاء الله نتكلم بالخصخصة بحكومات أخرى”.

وأكد أنه “مؤسف ما يحصل مع بيطار ولا يجوز أن يتغير القاضي مرة جديدة، وأتمنى عليه أن يكون ملتزما بالدستور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام