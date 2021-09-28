البرازيل تسجل 14423 إصابة جديدة بفيروس كورونا و210 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2021 - 09:06

البرازيل تسجل 14423 إصابة جديدة بفيروس كورونا و210 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 22 mins 28 September، 2021
كورونا في البرازيل
أخبار دولية - البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الاثنين إن البلاد سجلت 14423 حالة إصابة بفيروس كورونا و210 وفيات بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية أكثر من 21 مليون إصابة منذ بدء الجائحة في حين بلغ الإجمالي الرسمي لعدد الوفيات 594653 حالة.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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