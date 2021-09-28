تخت روانجي: خطاب رئيس الوزراء الصهيوني في الجمعیة العامة حول ايران مليء بالاكاذيب

صرح مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة، مجيد تخت روانجي، بان خطاب رئيس وزراء الكيان الصهيوني في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة حول ايران كان مليئا بالاكاذيب.

وكتب تخت روانجي في تغريدة له على تويتر تعليقا على خطاب رئيس الوزراء الصهيوني في اجتماع الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الامم متحدة في نيويورك الاثنين: لقد بلغ التخويف من ايران ذروته في منظمة الامم المتحدة. خطاب رئيس وزراء الكيان الصهيوني حول ايران كان مليئا بالاكاذيب. هذا الكيان الذي يمتلك مئات الرؤوس النووية ليس في موقع يحق له التحدث عن برنامجنا السلمي.

واضاف تخت روانجي: ان صمت (رئيس الوزراء الصهيوني) حول فلسطين يثبت عزم كيانه على سلب حقوق الفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت، كرر في خطابه في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة تخرصاته واتهاماته ضد البرنامج النووي السلمي الايراني.

واقر بان ايران حققت خلال الاعوام الاخيرة قفزة كبرى في مجال الابحاث والتنمية النمووية وقال انه لا يمكن وقف حركة اجهزة الطرد المركزي بالكلام.

وزعم بينيت ان ايران تجاوزت في برنامجها النووي كل الخطوط الحمراء بما فيها تخصيب اليورانيوم لتصنيع السلاح النووي، منتقدا الضعف الدولي بشأن ما وصفه انتهاك ايران للخطوط الحمراء في برنامجها النووي.

وياتي هذا الكلام من رئيس وزراء الكيان الصهيوني في الوقت الذي يمتلك كيانه ما لا يقل عن 200 قنبلة نووية ولم يسمح لغاية الان لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مراكزه النووية.

وفي المقابل، فإن ايران هي احد الموقعين على معاهدة حظر الانتشار النووي، ويخضع برنامجها النووي لمراقبة واسعة من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: وكالة ارنا