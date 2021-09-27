الصين تعلن تطعيم سكانها بأكثر من ملياري جرعة من لقاحات ضد كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2021 - 11:32

الصين تعلن تطعيم سكانها بأكثر من ملياري جرعة من لقاحات ضد كورونا

منذ 38 mins 27 September، 2021
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