ايران تنتج 5 ملايين جرعة من لقاح “رازي كوف بارس” المضاد لكورونا

أعلن مسؤول قسم دعم إنتاج المنتجات البيولوجية بمعهد رازي ان إنتاج لقاح “رازي كوف بارس” المضاد لكورونا سيصل الى حوالي 5 ملايين جرعة لغاية الأسبوع المقبل.

وفي تصريح لمراسل وكالة فارس حول مرحلة الثالثة من الدراسات السريرية للقاح الايراني قال عباس اشتري: أصدرت وزارة الصحة تصريحا مشروطا بالتوزيع الطارئ لهذا المنتج.

واضاف مسؤول قسم دعم إنتاج المنتجات البيولوجية في معهد رازي: إن شرط وزارة الصحة هو تقديم دراسة وسيطة لإدارة الغذاء والدواء في المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية وقال: في هذه الحالة، فانه بالامكان تطعيم لقاح كوف بارس للعموم.

واوضح اشتري” بمعنى آخر ، وصلت المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية لإنتاج لقاح كوف بارس إلى مراحلها الوسطى، ونحن في انتظار موافقة وزارة الصحة على نتائجنا.

وتابع قائلا: حتى الآن ، تم إنتاج 1.4 مليون جرعة من اللقاح بكميات كبيرة في معهد رازي، وحصلت على رقم تسجيل من وزارة الصحة، وتم تسجيلها في نظام Titek لهذه الوزارة ، وتم تقديمها من حيث اختبارات مراقبة الجودة.

واشار الى انه بالإضافة إلى الإنتاج الحالي، فسيتم إنتاج 3.5 مليون جرعة أخرى بحلول الأسبوع المقبل، وأضاف: بهذا العدد سيصل انتاج لقاح رازي كوف بارس إلى رقم 5 ملايين جرعة، لذلك نأمل من وزارة الصحة، بالموافقة على هذا اللقاح المحلي ، وهو بروتين نقي وغير معقد للغاية وهو لقاح من المنتجات ذات الجودة العالمية، وأن تتخذ الإجراءات الأساسية لتذليل عقبات الإنتاج.

واردف اشتري : أن دعم الإنتاج يجب أن يوضع موضع التنفيذ، حتى تتمكن هذه المجموعة القوية (معهد رازي لانتاج الامصال) من الوفاء بالتزامها بانتاج عشرين مليون جرعة على وجه السرعة.

المصدر: وكالة انباء فارس