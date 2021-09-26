الحشد الشعبي: 9500 مقاتل يشاركون بتأمين زيارة الأربعين في كربلاء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2021 - 08:44

الحشد الشعبي: 9500 مقاتل يشاركون بتأمين زيارة الأربعين في كربلاء

منذ 2 ساعة 26 September، 2021
Iraqi Qowat
ثقافي وديني - صفحات منوعة

أعلن قائد قاطع عمليات الفرات الأوسط في الحشد الشعبي اللواء علي الحمداني مشاركة 9500 مقاتل من منتسبي الحشد لتأمين زيارة الأربعين في محافظة كربلاء عقب دخول الخطة الامنية والخدمية اسبوعها الثاني.
وقال الحمداني ان “أعداد قوات الحشد الشعبي المنتشرة في مدينة كربلاء المقدسة من جميع التشكيلات تضاعفت لتصل الى 9500 مقاتل لتوفير الأمن للزائرين وخدمتهم، فضلا عن مشاركة وجود ٢٦٦ عجلة أمن”.
واوضح، أن “عمليات التأمين ضمن قيادة الفرات الأوسط شملت محافظات كربلاء والديوانية وبابل بالتنسيق مع بقية ألوية الحشد المنتشرة في تلك المناطق”.
وأضاف الحمداني، ان “قيادة محور الفرات الأوسط تنسق مع جميع المحافظات الوسطى لتأمين الزيارة”، مبينا ان “الأعداد المشاركة للحشد ضمن قاطع محور الفرات الاوسط من الاحتياط بلغت في بابل 3000 متطوع ،وفي النجف الأشرف 2000متطوع، و1500 متطوع منتشرين على طول الطرق لتنظيم حركة السير وتأمين عودة الزائرين “.

المصدر: وكالة انباء فارس

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