اجتماع زعماء تكتل “كواد” في ظل المخاوف من تعاظم نفوذ الصين

عقد قادة رباعي الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا “كواد” اجتماعهم المباشر الأول في واشنطن لبحث جائحة كورونا، وسط مخاوف مشتركة من قوة الصين المتنامية وسياساتها حسب الرباعي.

وقال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون في بداية الاجتماع: “نقف هنا معا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي نريد أن تكون دائما منطقة خالية من الإكراه، وتحظى فيها الحقوق السيادية لجميع الدول بالاحترام، وتتم فيها تسوية الخلافات سلميا وطبقا للقانون الدولي”.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مبادرة اللقاحات التي تم الاتفاق عليها في قمة “كواد” الافتراضية في مارس آذار “في طريقها لإنتاج مليار جرعة إضافية من اللقاحات في الهند لتعزيز العرض الإجمالي”.

بينما قال رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا إن الاجتماع يعكس تضامنا قويا بين الدول الأربع كما يعكس “الالتزام الراسخ بمنطقة حرة ومفتوحة للمحيطين الهندي والهادئ”.

ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن تعزيز التعاون في مجالات لقاحات كورونا والبنية الأساسية والتكنولوجيا.

وكانت بكين التي تراقب الاجتماع عن كثب، علقت بشكل غير مباشر على القمة والتكتل الذي يضم الدول الأربع.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان بوقت سابق إلى “زمرة مغلقة وحصرية تستهدف الدول الأخرى، وتسبح ضد تيار العصر وطموحات دول المنطقة… لن تجد من يدعمها ومآلها الفشل المحتوم”.

المصدر: وكالة رويترز