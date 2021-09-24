فيصل المقداد: بعض الدول تستغل المساعدات الانسانية لتحقيق أغراض سياسية

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد الجمعة مع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفث الأنشطة التي يقوم بها مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا) والمنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني في سورية وسبل تطوير التعاون القائم بينها وبين الحكومة السورية بما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية في كل أنحاء سورية مع احترام سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها.

وشدد المقداد خلال لقائه غريفث في مقر الوفد الدائم لسورية في الأمم المتحدة على “ضرورة عدم تسييس مسألة تقديم المساعدات الإنسانية من بعض الدول التي تستغل تمويلها لتلك المساعدات لتحقيق أغراض سياسية”، واكد “ضرورة التركيز على مشاريع التعافي المبكر ودعم الصمود”.

من جهة ثانية، التقى المقداد الوزير ليوناردو سانتوس سيماو المبعوث الخاص لرئيس جمهورية موزامبيق الذي نقل طلب بلاده دعم سورية لترشيح موزامبيق لعضوية مجلس الأمن للفترة 2023- 2024 ولا سيما أنها لم تحظ بهذه العضوية منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة.

المصدر: سانا