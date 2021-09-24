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September 24 2021 - 13:34

تحرك للمودعين في وسط بيروت

منذ 42 mins 24 September، 2021
اخبار
لبنان

نفذت جمعية “صرخة المودعين” و”تحالف متحدون” وقفة احتجاجية في وسط بيروت اليوم، استنكارا “لتمادي إهمال ملف المودعين وعدم قيام القضاء والسلطة السياسية بوضع حد للبنوك وسياساتها المالية وعلى رأسها مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة”، وسط تحصينات حديدية أمام البنوك وانتشار كثيف للأجهزة الأمنية، وفق بيان عنهما.
توجه المتظاهرون من ساحة الشهداء سيرا باتجاه جمعية المصارف حيث كانت كلمة لنجل أحد المودعين الذي فقد حياته من دون أن يتمكن من الحصول على أمواله لمتابعة علاجه الصحي.
وحصلت مشادة أثناء التظاهر في شارع المصارف مع القوى الأمنية عندما منعت أرملة المودع الراحل من دخول أحد المصارف.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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