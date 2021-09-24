الوزير حجار: البطاقة التمويلية تخضع للدرس المعمق وتم تحقيق تقدم ملحوظ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2021 - 10:22

الوزير حجار: البطاقة التمويلية تخضع للدرس المعمق وتم تحقيق تقدم ملحوظ

منذ 44 mins 24 September، 2021
الوزير هكتور حجار
لبنان

أوضح وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار في حديث إذاعي، أن “البطاقة التمويلية تخضع للدرس المعمق والمفصل، وقد تم تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال، على أن نطلع اللبنانيين على النتائج خلال أيام”، مشيرا إلى انه “من حيث المبدأ لم يطرأ أي تعديل جذري في الشروط التي وضعتها اللجان السابقة”.
وطمأن، ردا على سؤال يتعلق بمخاوف من تحويل البطاقة التمويلية الى انتخابية في هذه الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية، الى أن “العمل مستمر بشفافية تامة، لبلوغ الأهداف المرجوة والوصول الى الناس الأكثر حاجة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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