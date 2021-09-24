فلسطين المحتلة : قوات الاحتلال تعتقل الفلسطيني محمود سعيد نوفل من حي النقار في قلقيلية بعد مداهمة منزله وتفتيشه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2021 - 10:20

فلسطين المحتلة : قوات الاحتلال تعتقل الفلسطيني محمود سعيد نوفل من حي النقار في قلقيلية بعد مداهمة منزله وتفتيشه

منذ 2 ساعة 24 September، 2021
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