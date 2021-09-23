وفد من تجمع العلماء المسلمين من لبنان يصل الى كربلاء لاداء مراسم الزيارة الاربعينية

وصل وفد من تجمع العلماء المسلمين في لبنان امس الاربعاء الى محافظة كربلاء المقدسة للمشاركة باداء مراسم الزيارة الاربعينية. وادى لفيف من العلماء زيارة مرقد الامام الحسين عليه السلام واخيه ابي الفضل العباس في محافظة كربلاء المقدسة، وسط تجمع الحشود في حرم المقام.

ويحيي ملايين المسلمين سنوياً، في يوم 20 صفر الهجري، زيارة الأربعينية، والتي تأتي بعد 40 يوم من استشهاد الإمام الحسين عليه السلام واهل بيته في معركة كربلاء في العاشر من شهر محرم الهجري، قادمين من مختلف انحاء العالم وكل المناطق العراقية.

ويسير الزوار المسلمون، من مقام ومرقد الامام علي عليه السلام، في محافظة النجف الاشرف، مشيا على الاقدام الى العتبتين الحسينية والعباسية في محافظة كربلاء، لمدة ايام، مواساة لمصاب اهل البيت عليهم السلام، حيث تنتشر على طول طريق المشاية، مواكب العزاء والخدمات، لتأمين راحة وكل متطلبات الزوار.

المصدر: يونيوز