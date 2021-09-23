مدير مدرسة في رأس بعلبك قضى بنوبة قلبية بعد وصوله سيرا إلى المنطقة التربوية في بعلبك

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في بعلبك أن مدير “ليسيه رأس بعلبك” ميشال مشرف، قضى جراء إصابته بنوبة قلبية خلال وجوده في المنطقة التربوية في بعلبك، لإنجاز معاملات لتلامذة مدرسته، بسبب الإرهاق الذي أصابه نتيجة اضطراره إلى المشي لمسافة تزيد على كيلومترين في شمس الظهيرة الحارقة، بعد نفاد المحروقات عند مفرق عدوس من خزان “الفان” الذي استقله، وعجزه عن تأمين البنزين لسيارته الخاصة.

ولم تجد نفعا الإسعافات الأولية التي أجراها له موظفو المنطقة التربوية، قبل وصول سيارة الصليب الأحمر التي أقلته إلى أحد مستشفيات بعلبك، ولكنه ما لبث أن فارق الحياة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام