مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الخميس 23-9-2021

معَ انطلاقِ الحكومةِ مستفيدةً من الطاقةِ الايجابيةِ التي شكَّلَها انهاؤها للفراغِ الحكومي، هناكَ من حكمَ عليها عبرَ افراغِ البلدِ من كلِّ مصادرِ الطاقة – او منعِها، والا ماذا يعني كلُّ هذا الصراخِ والبحثِ عن المازوتِ المفقودِ رغمَ رفعِ الدعمِ الكلي عنهُ وتسعيرِه بالدولارِ الاميركي؟ ورغمَ وجودِ المازوتِ الايراني الذي يُسهمُ بالتخفيفِ من حدةِ المعاناةِ وهو يوزَّعُ بالسرعةِ الممكنةِ للقطاعاتِ التي تحتاجُه؟ اِلا اَنَّ الشحَ بالمادةِ الحيويةِ لا يزال، ولا يزالُ صراخُ المطاحنِ الذي اَدخلَ الرغيفَ في العنايةِ الفائقة، فيما المستشفياتُ تحذرُ من انها على ابوابِ الموتِ السريري نتيجةَ فقدانِ الطاقة..

وكيفَ لساعاتِ التغذيةِ الكهربائيةِ ان تنهارَ الى حدِّ الانعدامِ رغمَ كلِّ الآمالِ التي عُقدت على النفطِ العراقي الذي قيلَ للبنانيين اِنه حالما يصلُ سيَرفعُ ساعاتِ التغذيةِ الكهربائيةِ اليومية ؟

وفي يومياتِ اللبنانيينَ ماكينةٌ اعلامية – بالطبع لا تعملُ على الطاقةِ الهوائية – تبذلُ كلَّ طاقتِها للتوتيرِ وسدِّ كلِّ بصيصِ املٍ مهما كانَ صغيراً..

ومهما كانت الاحوالُ، فان اي اتفاقٍ مع صندوقِ النقد الدولي يجبُ ان يكونَ وفقَ المصلحةِ اللبنانيةِ وخالٍ من اي املاءاتٍ، بحسب كتلة الوفاء للمقاومة، التي دعت الدولةَ للاخذِ بالحسبانِ ما يُحكى عن تلزيم العدو الصهيوني لاحدى الشركات الاميركيةِ اعمالَ التنقيب عن النفط في مناطقَ بحرية متنازع عليها، ما يستدعي من الدولةِ صونَ حقوقها على المستوى القانوني بحسبِ بيان الكتلة.

ومعَ اصطفافِ المآسي والازماتِ وكثرةِ التوتيرِ وتداخلِ الملفات، غادرَ رئيسُ الحكومةِ نجيب ميقاتي الى باريس للقاءِ الرئيسِ الفرنسي ايمانويل ماكرون غداً ..

في اليمنِ كانَ الاعلانُ اليومَ عن فجرِ الحريةِ من البيضاء، حيثُ استَكملُ الجيشُ اليمنيُ واللجانُ ورجالُ البيضاءِ وقبائلُها ما تبقى من مناطقِ المحافظةِ التي كانت تحتَ سيطرةِ جماعاتِ داعش والقاعدةِ المرتبطةِ بتحالفِ العدوان. وبحسبِ المتحدثِ باسمِ القواتِ المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع فقد تمَ تحريرُ الفينِ وسبعِمئةِ كلم مربع خلالَ ثمانٍ واربعينَ ساعةً، في عملية ” فجرُ الحرية ” ..

المصدر: قناة المنار