ديوان الرئيس التركي: إردوغان يعتزم زيارة مدينة سوتشي الروسية يوم 29 ايلول الجاري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 21 2021 - 17:48

ديوان الرئيس التركي: إردوغان يعتزم زيارة مدينة سوتشي الروسية يوم 29 ايلول الجاري

منذ 40 mins 21 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة