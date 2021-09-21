قوات الاحتلال الصهيوني تطلق النار اتجاه الأراضي الزراعية في بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2021 - 08:26

قوات الاحتلال الصهيوني تطلق النار اتجاه الأراضي الزراعية في بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 7 mins 21 September، 2021
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