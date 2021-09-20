أسامة سعد: لا ثقة للحكومة

أعلن النائب أسامة سعد في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري انه لن يعطي الثقة للحكومة التي يترأسها نديب ميقاتي.

وقال سعد “الحكومة ترفع الدعم من دون بدائل ويتحمل الناس المزيد من الخسائر، فقد خسروا الكثير دون رفة جفن من بيانكم الوزاري، البطاقة التمويلية لا تعوض الخسائر، والاملاك العامة هي اموال الشعب وملك الاجيال القادمة”.

وسأل سعد “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: أين رأيت الامل في عيون الناس؟”، وتابع “بيانك لا يحدد اي مسؤولية سياسية او غير سياسية على احد والانكار والتجاهل وعدم المحاسبة لا يؤسس لخلاص حقيقي انما يخدم حلولا ترقيعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام