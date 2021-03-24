أسامة سعد التقى ممثلي فصائل التحالف الفلسطيني وتأكيد التعاون من أجل تخطي الأزمات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2021 - 18:44

أسامة سعد التقى ممثلي فصائل التحالف الفلسطيني وتأكيد التعاون من أجل تخطي الأزمات

منذ 2 ساعة 24 March، 2021
النائب اسامة سعد
لبنان

عقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد اجتماعا مع ممثلي فصائل التحالف الفلسطيني في مقر التنظيم، في حضور عدد من أعضاء القيادة في التنظيم. وجرى خلال اللقاء التباحث في المستجدات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية، وبخاصة كل ما يتعلق بالمخيمات في لبنان.

وأكد المجتمعون “أهمية التعاون من أجل حفظ الأمن والاستقرار ومساعدة المواطنين من لبنانيين وفلسطينيين على تخطي الأزمات التي تعصف في لبنان من اقتصادية ومالية واجتماعية وسياسية”.

وتناول المجتمعون “المستجدات في القضية الفلسطينية ولا سيما المشاورات التي حصلت في القاهرة”.

كما أكد المجتمعون “أهمية وحدة الفصائل الفلسطينية لمواجهة كل التهديدات والمشاريع الصهيونية التي تسعى على تصفية القضية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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