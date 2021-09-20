عناية عز الدين: الثقة التي ستنالها الحكومة هي مسؤوليتنا جميعا

دعت النائبة عناية عز الدين في كلمة لها باسم كتلة “التنمية والتحرير” خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري الاثنين الى ان “نؤجل الخلافات الشخصية ونهب لإنقاذ الوطن المنهار والشعب المتروك لطوابير الذل”.

واكدت عز الدين ان “الأزمة الاقتصادية كارثة وليست انهيارا، وقالت “نحن نعتبر في كتلة التنمية والتحرير أن الوضع الاقتصادي ينبغي أن يذهب باتجاه خطوات جذرية”، وأشارت الى ان “إعادة أموال المودعين هي المعيار الذي سيحكم الناس من خلاله على عمل الحكومة”.

واعتبرت عز الدين ان “لبنان مهدد بوجوده وبأمنه والزمن الان هو للتعاون بهدف التخفيف عن الناس وهذه الحكومة نافذة الامل الاخيرة قبل الانهيار الكبير ونحن محكومون بالامل”، ورأت انه “حان الوقت لوضع رؤية اقتصادية والانفتاح على الخارج بدءا من جارتنا الأولى سوريا”.

وتابعت عز الدين “نمد اليد للحكومة للعمل سويا ولنواكب اداءها التنفيذي والثقة التي ستنالها الحكومة هي مسؤوليتنا جميعا لأن غير ذلك يعني غرقنا جميعا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام