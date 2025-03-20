عناية عز الدين: لإيلاء النساء في الجنوب أولوية بالبرامج الحكومية التنموية

دعت رئيسة “لجنة المرأة والطفل” النيابية النائبة عناية عز الدين “الحكومة الجديدة الى اعتماد سياسات وقرارات تضمن ايجاد بيئة عامة منصفة وعادلة تجاه المرأة اللبنانية”.

وطالبت عز الدين خلال لقاء عقد في مجلس النواب يوم الخميس لإطلاق تقرير لجنة المرأة والطفل النيابية في اطار المراجعة الاولى للاستراتيجية التي تبنتها اللجنة والتي حملت عنوان (الحماية والتمكين) “بإيلاء النساء في الجنوب اولوية في البرامج والمشاريع الحكومية التنموية”، وشددت على ان “تخصيص النساء الجنوبيات ببرامج تنموية خاصة سيساعد على الاسراع بوضع الامور على السكة الصحيحة في جنوبنا المتألم والمجروح”.

واكدت عز الدين ان “اللجنة اصرت على إبقاء قضايا المرأة قيد البحث والنقاش العام من جهة، وعلى جدول الأعمال التشريعية من جهة أخرى على الرغم من الأزمات المتتالية التي شهدها لبنان منذ العام ٢٠١٩، ووصلت إلى ذروتها مع الحرب الاسرائيلية الأخيرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام