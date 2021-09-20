العمل الاسلامي: تنقيب العدو في المنطقة البحرية المتنازع عليها اعتداء جديد

اعتبرت “جبهة العمل الاسلامي” في بيان، أن “تنقيب العدو الصهيوني في المنطقة البحرية المتنازع عليها، هو اعتداء جديد صارخ يرتكبه وهو نقض فاضح لاتفاق الإطار الذي رعته أميركا”.

ولفتت إلى أنه “ينبغي علينا البدء بالتنقيب في البلوك رقم “9” واستجرار النفط والغاز منه، لأنه رئة التنفس للبنان في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها ويعاني منها البلد”.

ورأت أن “العدو الصهيوني يعمل على سرق ونهب ثرواتنا النفطية ويسعى إلى منع لبنان من الاستفادة منها، لذلك لا بد من التصرف بجدية في هذا الشأن على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي لمنع العدو الغادر من تحقيق غاياته وتنفيذ رغباته المشبوهة”، معتبرة أن “الرد الفعلي على عدوانه المستجد هو في الاصرار على الاستفادة من ثرواتنا البحرية النفطية، وفي التأكيد على حقنا في الدفاع عنها من خلال تفعيل قوة الردع الثلاثية الدفاعية الاستراتيجية التي قدمت التضحيات الجسام والدماء الزكية الغالية وحققت الانتصار تلو الانتصار دفاعا عن سيادة لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام