اليونان تعتزم الاحتجاج لدى تركيا حول قوارب الصيد في مياهها الإقليمية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2021 - 12:32

اليونان تعتزم الاحتجاج لدى تركيا حول قوارب الصيد في مياهها الإقليمية

منذ 58 mins 20 September، 2021
تركيا واليونان
أخبار دولية - اليونان

أعلنت اليونان أنها  تعتزم الاحتجاج لدى تركيا حول قيام قوارب الصيد التركية بالدخول لمياهها الإقليمية، في خلاف جديد حول الحقوق البحرية بين البلدين. وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، عبر تويتر، الاثنين، “وجهت السفارة اليونانية في أنقرة للاحتجاج على الصيد غير القانوني الذي تقوم به قوارب الصيد التركية في مياهنا الإقليمية”. وأضاف أن “مرافقة قواب خفر السواحل التركية لسفن الصيد وتحرشها بسفن الصيد اليونانية  أمر يستحق اللوم”.

وتابع أن “تركيا، للأسف، تواصل سلوكها المستهتر، واليونان لا تترك أي تحد دون رد فعل”.

المصدر: سبوتنيك

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