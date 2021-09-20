الولايات المتحدة تغلق جانبا من الحدود مع المكسيك لمنع تدفق اللاجئين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2021 - 08:58

الولايات المتحدة تغلق جانبا من الحدود مع المكسيك لمنع تدفق اللاجئين

منذ 32 mins 20 September، 2021
عنصر في الحرس الوطني الأمريكي في جانب من الحدود مع المكسيك عند بلدة ديل ريو في تكساس
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أغلقت الولايات المتحدة، الأحد، جانبا من الحدود مع المكسيك عند بلدة معزولة بولاية تكساس، حيث عبر آلاف اللاجئين الهايتيين الحدود وأقاموا مخيما.

واتخذت السلطات الأمريكية هذا الإجراء على أمل أن يوقف ذلك تدفق اللاجئين، في الوقت الذي بدأ فيه مسؤولون في إعادة بعض المهاجرين في رحلات جوية إلى بلدانهم.

واصطفت 12 مركبة تابعة لإدارة السلامة العامة بالقرب من الجسر والنهر، حيث كان الهايتيون يعبرون من سيوداد أكونا في المكسيك إلى ديل ريو بتكساس على مدار ثلاثة أسابيع تقريبا.

وقال ضابط شرطة لم يذكر اسمه، على الجانب المكسيكي من الحدود، حسبما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”، إن المهاجرين لن يسمح لهم بالعبور مرة أخرى بعد الآن.

وفي وقت سابق اليوم، أقلعت ثلاث رحلات جوية محملة بمهاجرين هايتيين من الولايات المتحدة إلى بلدهم.

وعاش العديد من المهاجرين في أمريكا اللاتينية لسنوات لكنهم يطلبون الآن اللجوء في الولايات المتحدة في الوقت الذي تتلاشى فيه الفرص الاقتصادية في البرازيل وأماكن أخرى، ويعيش الآلاف تحت وقرب جسر في ريل ديو.

المصدر: اسوشيتد برس

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