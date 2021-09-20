لدغات ثعابين .. ظاهرة شائعة في اليمن

أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” الإنسانية الدولية رصد 436 إصابة بلدغات ثعابين في اليمن، خلال ثمانية شهور.

وقالت المنظمة، عبر حسابها بـ”تويتر”: “منذ مطلع عام 2021 وحتى نهاية أغسطس (آب الماضي)، عالج فريق ‎أطباء بلا حدود في غرف الطوارئ باليمن 436 مريضا جراء لدغات الثعابين”.

وأوضحت أنه “تم علاج هذه الحالات في مستشفيات أطباء بلا حدود بمحافظات الحديدة (غرب) وتعز و إب (جنوب غرب) وحجة (شمال غرب)”.

وحسب تقارير للأمم المتحدة، تضرر العديد من المرافق الصحية في اليمن، ولا يعمل حاليا سوى نصف القطاع الطبي؛ جراء حرب مستمرة في البلاد منذ نحو 7 أعوام.

المصدر: مواقع اخبارية