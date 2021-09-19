وزير الصناعة اللبناني : نتفهم قلق الناس ونحن آتون للعمل وليس لاضاعة الوقت

واصل وزير الصناعة جورج بوشكيان خلال تقبله التهاني في دارته في كساره انه “لا يوجد أمر مستحيل أمام الارادة الوطنية الجامعة، وتمسك اللبنانيين بأرضهم، وتضامنهم بين بعضهم وثقتهم بالدولة ومؤسساتها”، مشيرا إلى أن “اللبنانيين تمكنوا عبر السنين الماضية من تجاوز صعوبات وتحديات أكبر مما نواجهه اليوم”.

وقال: “الحكومة الجديدة برئيسها وأعضائها، وبثقة المجلس النيابي التي نتطلع إلى نيلها غدا، ستعمل بكل جدية على معالجة الملفات الشائكة والمعقدة. ونحن نتفهم قلق الناس آملين في نيل ثقتهم لأننا آتون للعمل وليس لاضاعة الوقت”.

وأوضح أن “التركيز والاهتمام سينصب على إيلاء القطاع الصناعي الاهمية وعلى تشجيع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على التوظيف في اقامة مصانع جديدة وحديثة صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم، فنحقق معهم الانماء المنشود لمنطقتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام