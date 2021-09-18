الرئيس بري: قيام الكيان الاسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام عقود تنقيب في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نسفاً لاتفاق الاطار

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن “قيام الكيان الاسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام عقود تنقيب في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لاتفاق الاطار”، مضيفاً أن “التمادي في عدوانيته يمثل تهديداً للأمن والسلام الدوليين”.

ودعا الرئيس بري الخارجية اللبنانية “لتحرك فوري باتجاه مجلس الأمن للتحقق من إحتمالية حصول إعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية”، وذلك تعليقا على التقارير الواردة حول فوز شركة “هاليبرتون” بعقد التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وفلسطين المحتلة.

‏كما لفت بري إلى أن “تلكؤ تحالف توتال نوفاتك وإيني في المباشرة بالتنقيب في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية يطرح علامات تساؤلات كبرى”.

المصدر: موقع المنار