ستة أسرى يواصلون الاضراب عن الطعام في سجون الاحتلال رفضًا لاعتقالهم الاداري

يواصل ستة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي معركة الاضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري وسط تفاقم سوء أوضاعهم الصحية من أوجاع في كل أنحاء الجسم.

المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه قال في بيان له اليوم السبت 18 سبتمبر 2021 بأن الأسرى يعانون أوضاعا صحية صعبة من أوجاع في كل أنحاء الجسم، ونقص في الوزن بشكل كبير، وفي كمية الأملاح والسوائل بالجسم، وإعياء وانهاك شديدين.

والأسرى المضربون هم:

الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 66 يومًا

الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ 59 يوما

الأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ 41 يوما

الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 33 يوما

الأسير رايق بشارات المضرب عن الطعام منذ 28 يوما

الأسير شادي أبو عكر المضرب عن الطعام منذ 25 يوما.

المصدر: فلسطين اليوم