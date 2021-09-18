البرازيل: مجهول يلقي عبوة ناسفة على القنصلية الصينية في ريو دي جانيرو

قالت وسائل إعلام برازيلية ، إن مجهولا ألقى عبوة ناسفة على مبنى القصلية العامة الصينية في مدينة ريو دي جانيرو، دون أن تتسبب بسقوط إصابات أو ضحايا.

وبحسب صحيفة “أو أنتاغونيستا” البرازيلية وقع الحادث مساء الخميس، ورصدته كاميرات المراقبة للقنصلية الصينية، حيث اقترب رجل بملابس سوداء من المبنى وأخرج العبوة من حقيبته وألقاها على مبنى القنصلية الواقع بحي بوتافوغو بجنوب شرقي المدينة.

وتمكن الشخص من الفرار من مكان الحادث.

يذكر ان فريق خبراء المتفجرات وصل إلى المنطقة لفحص بقايا العبوة والشرطة تعمل حاليا على تحديد هوية منفذ الهجوم.

المصدر: وكالة سبوتنيك