الرئيس الإيراني :نحن نبحث عن المفاوضات المثمرة ولا نريد التفاوض لأجل التفاوض – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2021 - 12:34

الرئيس الإيراني :نحن نبحث عن المفاوضات المثمرة ولا نريد التفاوض لأجل التفاوض

منذ 14 mins 17 September، 2021
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