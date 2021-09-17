مقتل 16 جنديا من القوات النيجيرية في هجوم لـ”داعش” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2021 - 07:42

مقتل 16 جنديا من القوات النيجيرية في هجوم لـ”داعش”

منذ 1 ساعة 17 September، 2021
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أخبار دولية - نيجيريا

نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدرين عسكريين أن 16 جنديا في قوات نيجيريا قتلوا الأربعاء في كمين نصبه مسلحون موالون لتنظيم “داعش” في ولاية بورنو شمال شرق البلاد.

وذكر المصدران أن الهجوم استهدف قافلة عسكرية حيث فجرت مجموعة مسلحين عدة عبوات ناسفة مزروعة في طريق قبل أن يفتحوا النار بقذائف صاروخية وأسلحة ثقيلة على وحدات الجيش.

وأوضح أحد المصادر أن الهجوم اسفر عن مقتل 16 جنديا وعنصرين في مجموعة مسلحة مدنية إضافة إلى أسر عسكريين اثنين وإصابة 11 آخرين مع تدمير عدة سيارات للجيش.

ويعتبر هجوم الأربعاء من العمليات الأكثر فتكا في هذا العام من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية – ولاية غرب أفريقيا” على القوات النيجيرية التي تقاتل المسلحين في شمال شرق البلاد منذ 12 عاما.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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