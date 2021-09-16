مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2021 - 22:36

مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية

منذ 46 mins 16 September، 2021
أخبار موقع المنار

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