انتاج لقاح “سبايكوجن” الايراني الاسترالي المشترك الشهر المقبل

صرح مدير مشروع دراسات لقاح “سبايكوجن” Spicogen ، الايراني الاسترالي المشترك إنه سيتم الانتهاء من المرحلة السريرية الثالثة للقاح في غضون ثلاثة أيام، لافتا الى امكانية انتاجه إذا حصل على موافقة وزارة الصحة ، وتسليم ثلاثة ملايين جرعة بحلول نهاية أكتوبر المقبل.

واضاف بيام طبرسي: في المرحلة الثالثة ، تلقى 16800 شخص اللقاح ، ونحن في انتظار جمع نتائج هذه المرحلة لتقديم النتيجة النهائية إلى وزارة الصحة.

ورداً على سؤال “متى يبدأ الإنتاج الرسمي لهذا اللقاح؟” ، قال مدير مشروع دراسات لقاح “سبايكوجن”: من الممكن إنتاج ثلاثة ملايين جرعة شهرياً ، وشركة سيناجن Sinagen ، وهي الشركة المصنعة، اذا حصلت على موافقة وزارة الصحة فبالامكان تسليم ثلاثة ملايين جرعة في نهاية أكتوبر، ولكن تنفيذ ذلك في وقت قريب اذا تم الحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ.

واوضح طبرسي أن أهم ميزة للقاح “سبايكوجن” ان الاعراض الجانبية لهذا اللقاح منخفضة للغاية، بينما بلغ معدل تحييد الفيروس في المختبر 87٪ ومعدل إنتاج الأجسام المضادة حوالي 80٪.

واضاف الخبير بالامراض المعدية: مناعة هذا اللقاح مقبولة بين اللقاحات المتوفرة وتكافح جيدا فيروس كورونا دلتا، وبالطبع نحن في انتظار النتائج السريرية لمعرفة ما إذا كانت هذه الملاحظات المختبرية مؤكدة.

المصدر: وكالة انباء فارس