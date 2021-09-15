على خلفية إطلاق كوريا الشمالية للصاروخين.. موسكو تدعو جميع الأطراف لضبط النفس

دعت موسكو جميع الأطراف المعنية على خلفية التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية إلى ضبط النفس، واستئناف الحوار لتسوية قضايا المنطقة.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، نشر على موقعها يوم الأربعاء: “نتابع باهتمام تطور الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية. لا يوجد أي بديل عقلاني للتسوية السياسية والدبلوماسي لقضايا المنطقة”.

وتابعت الخارجية “في هذا السياق ندعو جميع الشركاء لإبداء ضبط النفس والتأكيد بخطوات عملية على الاستعداد لاستئناف الحوار بالتوافق مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، والالتزامات التي قطعوها على أنفسهم”.

وأكدت الخارجية الروسية “سنواصل الجهود للدفع بالدول المعنية إلى تنفيذ خارطة الطريق الروسية – الصينية للتسوية الكورية، وكذلك خطة الأعمال التي وضعتها روسيا والصين في عام 2019 لإيجاد حل شامل لقضايا شبه الجزيرة الكورية”.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت يوم الأربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين باتجاه بحر اليابان.

المصدر: روسيا اليوم