تسليم وتسلم في وزارة الاتصالات.. قرم: سنعمل لاعادة القطاع الى مكانته

تم اليوم التسليم والتسلم في وزارة الاتصالات بين الوزير السابق طلال حواط والوزير الجديد جوني قرم، في حضور المديرين العامين في الوزارة، وهيئة اوجيرو والهيئة الناظمة للاتصالات ورئيسي مجلسي ادارة شركتي الخلوي ورئيس بلدية غوسطا والموظفين.

بعد خلوة بين الوزيرين، كانت جولة على مكاتب الوزارة، ثم القى الوزير حواط الكلمة الآتية: “راهن الكثيرون على فشل قطاع الاتصالات وانهياره، ولكن رغم كل الصعوبات والتحديات، ما زلنا في لبنان نستطيع القيام بالاتصال داخليا ودوليا ونقوم بتغطيات البث المباشر ونعمل وندرس ونتواصل عن بعد بصعوبة احيانا”.

وأشار الى انه “على صعيد العائدات للدولة اللبنانية، سجلت الايرادات من شركتي الخلوي حوالي 69% في العام 2020 تقريبا، لتصبح هذه الايرادات 74,1 % في الأشهر الستة الاولى من العام الحالي، وتكون النسبة الأعلى في تاريخ وزارة الاتصالات. كما وبلغت عائدات الشبكة الثابتة نحو 70% في العام 2020 ونحو 72% في الأشهر الستة الاولى من العام الحالي وهي ايضا النسبة الأعلى في تاريخ الوزارة”. وتمنى حواط ” للوزير قرم وللحكومة الحالية كل التوفيق في مهامهم لإنقاذ لبنان وشعبه والمضي معا نحو مستقبل أفضل”.

بدوره، قال الوزير القرم “بداية اود ان اشكر الوزير حواط على تعاونه ومساعدته، وآمل ان نبقى نعمل جنبا الى جنب في المستقبل. مر الوزير حواط في مرحلة صعبة جدا وظروف استثنائية وما انجزه ترفع له القبعات”. اضاف “ان الناس اليوم لم يعد بامكانها ان تتحمل ولديها طلبات عدة، لن أعد كثيرا انما سوف اعمل، اذ ان الوقت ليس للكلام انما للعمل”.

وأشار الوزير القرم الى انه ارسل الى مجلس الوزراء ثلاث نقاط لتنمية قطاع الاتصالات واعادته الى ما كان عليه قبل الازمة، آملا ان يتضمنها البيان الوزاري، وشدد على “اننا في الوزارة سنكون دائما على السمع لشكاوى المواطنين واقتراحاتهم”.

وقال “ان الوزير في الولايات المتحدة الاميركية يسمونه “secretary اي انه خادم عند الشعب، ومن هذه التسمية سأنطلق بعملي لأكون في خدمة الشعب وفي خدمة كل فرد لبناني، اذ ان الوزير كلف ليخدم، لقد تركت عملي ومصالحي لأخدم المواطن الذي هو الملك وصاحب الحق، وسيكون توجهنا، من رأس الهرم الى كل العاملين، في هذا الاتجاه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام