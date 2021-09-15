الصادرات الايرانية الى العراق تسجل نموا بنسبة 31 بالمئة

قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية “سيد روح الله لطيفي”، ان حجم صادرات السلع الايرانية الى العراق في غضون الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي (الايراني – بدا في 21 مارس 2021)، سجل زيادة بنسبة 31 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وفي تصريح له نوّه لطيفي بان العراق احتل المرتبة الثانية بين الدول الاكثر استيرادا للبضائع الايرانية خلال الفترة الاخيرة؛ معربا عن اسفه لتراجع حجم التبادل التجاري في العام الماضي بين البلدين، وذلك عقب غلق العديد من الحدود البرية المشتركة للحد من تفشي وباء كورونا.

واضاف، ان الاشهر الخمسة الماضية سجلت زيادة في منحى التبادل الاقتصادي بين ايران والعراق.

ولفت المتحدث باسم الجمارك، ان حجم الصادرات الايرانية في غضون 5 اشهر مضت، بلغ 12 مليونا و24 الف طن، وبما يعادل 3 مليارات و163 مليونا و343 الفا و248 دولارا؛ مسجلا 53 بالمئة زيادة من حيث الوزن، و31 بالمئة من حيث القيمة.

المصدر: وكالة انباء فارس