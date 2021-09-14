مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2021 - 23:30

مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل

منذ 58 mins 14 September، 2021
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