تجمع العلماء: للاسراع في انجاز بيان وزاري يتضمن خطة اقتصادية واضحة

دعا “تجمع العلماء المسلمين في بيان، لجنة صوغ البيان الوزاري للحكومة الجديدة إلى “الإسراع في إنجازه على أن يتضمن خطة اقتصادية واضحة للخروج من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، واتخاذ قرار واضح لا لبس فيه بالتوجه شرقا لبناء محطات إنتاج الكهرباء وإصلاح الطرقات وإعادة بناء مرفأ بيروت”.

ونوه التجمع بـ”نجاح مبادرة أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصر الله باستيراد المازوت ضمن سلسلة بواخر تحمل المشتقات النفطية”، شاكرا “مبادرة سماحته للتبرع للجهات ذات النفع العام بتأمين المازوت لمدة شهر مجانا ما يعطي لهذه المبادرة القيمة الإنسانية بعد القيمة السياسية التي أنتجت تحركا للملفات العالقة وعلى رأسها تشكيل الحكومة”.

وأمل أن “تصرف المبالغ التي ستأتي من صندوق النقد في المكان الصحيح وألا تكون نهبا للفاسدين”، مؤكدا على “ضرورة استخدام الجزء الأكبر منها في بناء مصانع إنتاج الطاقة الكهربائية وتمكين أصحاب الودائع من استرداد ودائعهم التي حجزها عليهم مصرف لبنان بغير وجه حق”.

وحيا التجمع “العملية البطولية التي قام بها أحد الأبطال الفلسطينيين بطعن اثنين من المستعمرين الصهاينة في محطة القطارات المركزية في القدس المحتلة”، داعيا الى “تعميم هذه العمليات للضغط على الكيان الصهيوني لرفع المعاملة الظالمة التي يعاني بسببها الأسرى في سجون الاحتلال خاصة الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بعد فرارهم الأسطوري من سجن جلبوع في عملية نفق الحرية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام