سانا: قمة سورية روسية في موسكو بين الرئيسين الأسد وبوتين جرى خلالها التباحث في ملفات التعاون الثنائي القائم بين البلدين وإجراءات تطويره – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2021 - 09:16

سانا: قمة سورية روسية في موسكو بين الرئيسين الأسد وبوتين جرى خلالها التباحث في ملفات التعاون الثنائي القائم بين البلدين وإجراءات تطويره

منذ 1 ساعة 14 September، 2021
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