أنباء عن تدهور صحة الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي وحالة استنفار في جنين والضفة الغربية

قالت مصادر عبرية مساء أمس الاثنين إن:”مقاومين فلسطينيون أطلقوا النار تجاه حاجز “الجلمة” التابع للاحتلال شمال جنين”.

يشار إلى أنه” أعلن في وقت سابق في مدينة جنين حالة الاستنفار بعد الاعلان عن تدهور الوضع الصحي للأسير زكريا الزبيدي داخل سجون الاحتلال”.

نادي الأسير الفلسطيني نادي من جهته اعتبر ان”سياسة الاحتلال في حجب المعلومات والتكتّم على أماكن احتجاز الأسرى تثير القلق”.

وطالب النادي بالكشف عن مصير الأسرى الأربعة وطمأنة عائلاتهم.

وفي ذات السياق انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة في مخيم جنين إسنادًا للأسير زكريا زبيدي، ورفاقه الأسرى الذين أعيد اعتقالهم بعد أن انتزعوا حريتهم من سجن “جلبوع” وكافة الأسرى الذين يتعرضون للقمع والتنكيل من إدارة سجون الاحتلال ووحدات القمع التابعة لها.

ودعا المشاركون أبناء الشعب الفلسطيني إلى زيادة الحراك الشعبي المساند للأسرى في سجون الاحتلال، وتعزيز الوحدة الوطنية بين كافة مكونات شعبنا للتصدي لعدوان الاحتلال المتواصل.

وخلال المسيرة رفع المشاركون، العلم الفلسطيني، وصورًا للأسير الزبيدي وكافة الأسرى، ورددوا الشعارات التي تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الذين أعيد اعتقالهم.

المصدر: فلسطين اليوم