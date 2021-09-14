اعلام العدو : شبان فلسطينيون يلقون عبوة محلية الصنع صوب حاجز الجلمة شمال شرقي جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2021 - 00:06

اعلام العدو : شبان فلسطينيون يلقون عبوة محلية الصنع صوب حاجز الجلمة شمال شرقي جنين

منذ 28 mins 13 September، 2021
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