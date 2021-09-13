برلمانية تونسية: منظومة الفساد قادرة على التأقلم مع أي نظام سياسي

قالت القيادية والنائبة عن “التيار الديمقراطي” في تونس سامية عبو إن “الطريق الذي يسلكه رئيس الجمهورية قيس سعيد خاطئ”.

وأضافت عبو أن “قيس سعيد سيحكم على تونس والأجيال القادمة بأن تعيش نفس منظومة الخراب والفساد طيلة عقود”، وتابعت “لا نريد دولة قيس سعيد بل نريد دولة القانون”.

واعتبرت عبو أن “المشكل ليس في النظام السياسي بل في عدم احترام الدستور وتطبيق القوانين في ظل انتشار الفساد والمحسوبية والإفلات من العقاب”، وتابعت أن “أكبر المستفيدين من هذا التمشي هم اللوبيات والمافيا”، ولفتت الى ان “منظومة الفساد قادرة على التأقلم مع أي نظام سياسي”.

المصدر: روسيا اليوم