طرق تساعد في حذف حساباتك عبر الإنترنت بعد الوفاة

مع اعتمادنا كلياً على الأدوات التقنية في تسيير حياتنا اليومية، فإن التفكير في فرضية ماذا قد يحدث لحساباتك وملفاتك وصورك وبياناتك عبر الإنترنت بعد وفاتك يجب أن تكون أيضاً من ضمن أولوياتك.

ونقدم لك بعض الطرق التي تساعدك في حذف هذه الحسابات أو تتيح لأفراد عائلتك حذفها بعد الوفاة.

إنشاء قائمة مراجعة يدوية أو رقمية

هي عبارة عن مستند رقمي أو فعلي تكتب فيه جميع عناوين حساباتك وكلمات المرور مع إرشادات حول كيفية الوصول إليها. ويمكن أن تكون هذه القائمة رسمية أو غير رسمية.

وإذا كانت القائمة رقمية فيمكنك ترك كلمة المرور الخاصة بها عند شخص موثوق، بينما يمكنك تركها في مكان معلوم إذا كانت القائمة فعلية بحيث لا تفتح إلا بعد وفاتك.

إعداد حساباتك عبر الإنترنت

تتيح جميع وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات المختلفة عبر الإنترنت خيارات يمكن إعدادها لغلق حسابك بعد فترة من عدم النشاط.

وتتلقى تذكير سنوي عبر البريد الإلكتروني أو إشعار في الخدمة نفسها تذكرك بتفعيل خيار غلق الحساب مرة أخرى.

محو بيانات هاتفك الذكي

إذا كنت لا ترغب في كتابة بيانات الوصول إلى هاتفك الذكي في قائمة المراجعة المذكورة سابقاً، فإن بإمكانك إعداد الهاتف لمسح البيانات بعد عدد معين من المحاولات الفاشلة لإدخال رمز المرور.

وهذه الميزة مدمجة في هواتف آيفون بالتحديد .ولمعرفة كيفية إعداد ذلك اتبع الخطوات التالية:

– افتح تطبيق الإعدادات في هاتف آيفون.

– حدد خيار معرف الوجه ورمز المرور ومن ثم أدخل كلمة المرور.

– في أسفل الشاشة قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار محو البيانات إلى وضع التشغيل

وبالنسبة لمستخدمي هواتف أندرويد فإنه لا توجد هذه الميزة. ولكن بدلاً من ذلك يمكن لعائلتك مسح بيانات الهاتف عن بعد وذلك من خلال الانتقال إلى android.com/find عبر المتصفح ومن ثم تسجيل الدخول بحساب جوجل الخاص بك ومن ثم تحديد اسم هاتفك والضغط على خيار مسح بيانات الجهاز.

المصدر: الميادين