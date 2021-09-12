الرئيس بري: ابتداءً من الغد ستنطلق الحكومة إلى العمل ونأمل أن توفق لما فيه خير اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2021 - 16:20

الرئيس بري: ابتداءً من الغد ستنطلق الحكومة إلى العمل ونأمل أن توفق لما فيه خير اللبنانيين

منذ 2 ساعة 12 September، 2021
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