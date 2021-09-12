إيران بالمرتبة الثالثة في التطعيم ضد كورونا بعد ألمانيا وفرنسا

تحتل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المرتبة الثالثة بعد ألمانيا وفرنسا في التطعيم ضد كورونا بتلقيح 4 ملايين و744 الف شخص أسبوعيا، و680 الف جرعة لقاح يومي ضد فيروس كورونا.

وبحسب التقرير، فأن ألمانيا تلقح اسبوعيا 6 ملايين و 75 ألف شخص، باجمالي 870 جرعة لقاح يومي، مسجلة بذلك المرتبة الأولى في هذا الترتيب بحسب الإحصائيات المعلنة، تليها فرنسا بتطعيم 4 ملايين و 777 ألف شخص اسبوعيا و 680 جرعة لقاح يومي.

وتاتي في المراتب التالية على التوالي، بريطانيا بـ 4 ملايين و153 ألف جرعة حقن أسبوعيا و 593 ألف جرعة لقاح يومي، وإسبانيا بـ 3 ملايين و 976 ألف جرعة حقن أسبوعيا و 570 ألف جرعة يوميا ، وإيطاليا بـ 3 ملايين و 857 ألف جرعة حقن أسبوعيا و 550 ألف جرعة يوميا وبولندا بحقن 2 مليون و 265 ألف شخص اسبوعيا و 323 ألف جرعة في اليوم.

يذكر ان ايران لقحت حتى الان 22 مليونا و149 الفا و180 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 11 مليون و777 الفا و896 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 33 مليونا و927 الف و76 جرعة.

المصدر: وكالة ارنا