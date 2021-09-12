الصين تطلق بنجاح قمراً صناعياً جديداً للبث المباشر

أطلقت الصين بنجاح قمرا صناعيا جديدا للبث المباشر “دي بي إس” من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية قولها إن “القمر الصناعي الجديد تشونغشينغ 9 بي الذي أطلق بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش 3 بي دخل المدار المخطط له بنجاح” مشيرة إلى أنه صمم ليعمل لمدة 15عاما وستديره شركة الصين لاتصالات الأقمار الصناعية.

ويمكن للقمر الصناعي الجديد المجهز بأجهزة إرسال واستقبال مصممة خصيصا له دعم نقل برامج الفيديو عالية الدقة “كي 4 وكي8” وتوفير خدمات بث مباشر عالية الجودة لأحداث كبرى مثل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022.

وإضافة إلى ذلك سيوفر القمر الصناعي الجديد خدمات اتصالات موثوقة وفي الوقت المناسب لإنقاذ الطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث.

المصدر: مواقع اخبارية