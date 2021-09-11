الدفاع التركية تعلن مقتل 9 من مسلحي حزب العمال الكردستاني في نطاق عملياتها شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها قضت على 9 من عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، في نطاق عملياتها شمالي العراق.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إنه “تم تحييد 9 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني تم اكتشافهم في منطقة [عملية] مخلب النمر من قبل القوات المسلحة التركية، ستستمر عملياتنا حتى يتم تحييد آخر إرهابي”.

وتنفذ القوات التركية عمليات عسكرية ضد مواقع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة “تنظيما إرهابيا”، بمناطق في شمال العراق.

وتسببت العمليات في توترات دبلوماسية في أكثر من مناسبة بين البلدين، وأبلغت الخارجية العراقية السفير التركي احتجاج بغداد على انتهاك سيادتها.

والشهر الماضي، قال وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، إن العمليات العسكرية التركية في شمال العراق لها ما يبررها، وهو تواجد تنظيم حزب العمال الكردستاني، مشيرا لاعتزام العراق إنشاء مركز للتنسيق مع تركيا في ذلك الصدد.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، الشهر الماضي، مقتل 3 جنود أتراك وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة العمليات العسكرية التركية شمالي العراق، حيث تم زرعها من قبل إرهابيين بمنطقة عملية “مخلب البرق” التي أطلقت في نيسان/أبريل الماضي ضد حزب العمال الكردستاني.

المصدر: وكالة سبوتنيك