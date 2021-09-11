أمن الدولة: ضبط كميّة كبيرة من المحروقات مخزّنة في 10 خزانات في الأشرفية

اعلنت المديريّة العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان انه “بعد ورود معلومات عن وجود كميّة كبيرة من المحروقات، مخزّنة في أحد المباني في منطقة الأشرفية، ونتيجة المتابعة، وبعد تأكيد المعلومات، تمّت مداهمة المبنى المذكور بناءً على إشارة القضاء، وجرى ضبط كميّة كبيرة من المازوت مخزّنة في عشرة خزانات، داخل مستودع شركة “فوريست”، كما تبيّن أنه يوجد في الطابقين العلويّين للمبنى مستودعات لجمعية “دفى”.

بعد الاستماع إلى المهندس المسؤول عن المستودع، أفاد أن البضاعة المضبوطة تعود للشركة المذكورة أعلاه، وبناءً على إشارة القضاء، تمّت مصادرتها وسيتم تفريغها بإشراف وزارة الطاقة والمياه، وتوزيعها على المستشفيات والأفران والمولدات الكهربائية في المنطقة، حسب سعر السوق الرسمي، ووِفق جداول وإيصالات تُضمّ إلى المحضر”.

المصدر: مديرية امن الدولة