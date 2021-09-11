“الجبهة الشعبية”: أبطال عملية جلبوع تحولوا لأيقونات نضالية

أشاد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤول فرعها في غزة جميل مزهر بالجرأة والشجاعة العالية للأبطال الستة الذين تَحولّوا إلى أيقونات نضالية خالدة في العقل والوعي الجمعي الفلسطيني بعد أن انتزعوا حريتهم انتزاعاً من قلب أكثر السجون الصهيونية تحصينا.

وقال مزهر السبت إن “تمكن الاحتلال من اعتقال قسم منهم بعد مطاردة واسعة لا يُقلل من الإنجاز النوعي الذي حققوه”، وأضاف ان “الأبطال الستة عندما تمكنوا من انتزاع حريتهم، كانوا يدركوا جيداً أن نتائجها ستكون إما الاستشهاد أو إعادة الاعتقال أو الاختفاء”.

المصدر: فلسطين اليوم